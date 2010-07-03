БЦ "Фабрика Станиславского" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: instagram.com/БЦ Фабрика Станиславского

Более 80 человек были эвакуированы из бизнес-центра "Фабрика Станиславского" из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах столицы.

На место происшествия выехали кинологи. Известно, что сообщение о взрывном устройстве пришло по электронной почте.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

25 февраля из-за ложных угроз в столице за несколько часов эвакуировали 21 тысячу человек. Анонимные угрозы о "минировании" поступили в адрес 29 объектов. Среди них восемь судов, включая Мосгорсуд.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.