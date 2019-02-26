В Москве проверили 130 зданий из-за ложных сообщений о бомбах

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Москве в понедельник, 25 февраля, из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах были проверены около 130 зданий, эвакуированы 8 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины". Ни в одном случае угроза не подтвердилась. В частности, неизвестные "заминировали" в столице около 70 отделений банков, ТЭЦ, пять торговых центров, несколько почтовых отделений. Из Мосгорсуда и Гагаринского районного суда эвакуировали 700 человек. Сообщения о взрывах также поступили в Коптевский и Преображенский районные суды и в управу района Коптево.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.