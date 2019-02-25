Мосгорсуд возобновил работу после "минирования"

Мосгорсуд возобновил работу после эвакуации из-за письма о "минировании". Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом "Интерфаксу" рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Письмо с угрозами поступило в суд в понедельник, 25 февраля. Аналогичные послания поступили в Гагаринский и Коптевский районные суды. В общей сложности из здания эвакуировали более 800 человек.
Сотрудники полиции обследовали здания судов. Взрывных устройств обнаружено не было. В связи с проверкой работа судов была прервана на несколько часов.
25 февраля в Москве были эвакуированы десять объектов, в том числе управа района Коптево, префектуры, склад АО "Мосэнерго" на Автозаводской и другие.
23 февраля в столице "были заминированы" жилой комплекс "Триумф-Палас", а также здание амбулаторного медицинского центра. Днем ранее столичные правоохранители проверяли свыше 700 банков, в том числе офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Также бомбы искали в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.