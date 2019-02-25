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14:17

Мосгорсуд возобновил работу после "минирования"

происшествия

14:17

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мосгорсуд возобновил работу после эвакуации из-за письма о "минировании". Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом "Интерфаксу" рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Письмо с угрозами поступило в суд в понедельник, 25 февраля. Аналогичные послания поступили в Гагаринский и Коптевский районные суды. В общей сложности из здания эвакуировали более 800 человек.

Сотрудники полиции обследовали здания судов. Взрывных устройств обнаружено не было. В связи с проверкой работа судов была прервана на несколько часов.

25 февраля в Москве были эвакуированы десять объектов, в том числе управа района Коптево, префектуры, склад АО "Мосэнерго" на Автозаводской и другие.

23 февраля в столице "были заминированы" жилой комплекс "Триумф-Палас", а также здание амбулаторного медицинского центра. Днем ранее столичные правоохранители проверяли свыше 700 банков, в том числе офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Также бомбы искали в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах.

происшествия

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