Столичный ЖК проверяют после сообщения о "минировании"

Фото: ТАСС/Рамиль Галеев

Полиция начала проверку жилого комплекса "Триумф-Палас" в Москве после получения анонимного сообщения с угрозой взрыва, передает РИА Новости.

ЖК находится по адресу: Чапаевский переулок, дом 3. Эвакуация людей не проводится.

Информация об угрозе взрыва поступала и насчет другого здания в этом переулке – амбулаторного центра в доме 62. Людей оттуда эвакуировали и организовали проверку.

22 февраля в столице "заминировали" свыше 700 отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Злоумышленники также заявляли об угрозах взрыва в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах.

Для проверки задействовали более тысячи полицейские и 274 машины. Из-за сообщений о "минировании" эвакуировали 4435 человек. Ни по одному из адресов сведения не подтвердились.

На этой неделе в Москве прошла очередная волна сообщений о "минировании" различных зданий. В итоге полицейским пришлось проверить десятки объектов и несколько раз провести массовую эвакуацию. Это коснулось Ярославского и Казанского вокзалов, Останкинской телебашни, нескольких торговых центров, парковки парка "Зарядье", гостиницы и других важных объектов.