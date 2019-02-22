Более 700 банков "заминировали" в Москве за сутки

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Более 700 отделений банков "заминировали" в столице за минувшие сутки. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка.

"В минувшие сутки в Москве неизвестные прислали анонимные сообщения о заложенных бомбах во множество отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Всего было заминировано 707 отделений известных банковских организаций", – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Злоумышленники также сообщали об угрозах взрыва в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах. Для проверки этой информации было привлечено более тысячи сотрудников полиции и 274 машины. Всего из-за сообщений о "минировании" было эвакуировано 4435 человек. Источник отметил, что ни по одному из адресов информация не подтвердилась.

Ранее неизвестные сообщили о взрывных устройствах в восьми крупных торговых центрах в Реутове и Балашихе Московской области. Там проводится эвакуация посетителей и персонала. В частности, проверка проводится в торговых центрах "Лента", "Реутовский" и "Шоколад" в Реутове. Еще пять ТЦ расположены в Балашихе.

На этой неделе в Москве прошла очередная волна сообщений о "минировании" различных зданий. В итоге полицейским пришлось проверить десятки объектов и несколько раз провести массовую эвакуацию. Звонки анонимов затронули Ярославский и Казанский вокзалы, а также СИЗО № 5, Останкинскую телебашню, 10 ТЦ, парковки парка "Зарядье", гостиницу "Космос", ВДНХ, ГЭС-1, госпиталь ветеранов войн и отделение банка "Русский стандарт".

В 2018 году по фактам анонимных звонков о "минировании" в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел. Найти виновных не удалось.