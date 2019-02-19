СИЗО "Водник" проверяют из-за угрозы взрыва

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В правоохранительные органы поступило сообщение о "минировании" по СИЗО №5 на Выборгской улице. В настоящий момент эта информация проверяется, сообщает Агентство "Москва".

На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что угроза взрыва также поступила и в пожарно-спасательную часть на улице Фруктовая.

14 февраля были "заминированы" два столичных СИЗО: "Водник" и "Медведь", угрозы взрыва в них не подтвердились.

Ранее во вторник полицейские начали проверку Ярославского вокзала после анонимного сообщения о "минировании". В настоящее время сотрудники полиции осматривают помещения и территорию вокзала.

19 февраля из-за анонимных сообщений о минировании в Москве эвакуировали почти девять тысяч человек. Звонки с угрозами посыпались в экстренные службы начиная с 15:00. Злоумышленники заявили, что бомбы якобы заложены в семи торговых центрах, а также на Курском и Казанском вокзалах. Там прошла срочная эвакуация. Кроме того, людей вывели с территории ВДНХ, из гостиницы "Космос" и телецентра "Останкино".