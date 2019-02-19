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19:00 (обновлено 19.02.2019 19:20)

Полиция проверяет Ярославский вокзал после сообщения о бомбе

происшествия безопасность

19:00

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку Ярославского вокзала после анонимного сообщения о "минировании". Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника агентства, "от анонима поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на Ярославском вокзале". В настоящее время сотрудники полиции осматривают помещения и территорию вокзала. При этом представитель правоохранительных органов не уточнил, принято ли решение об эвакуации из здания.

Информацию о проверке подтвердили и в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД". Там рассказали, что после сообщения об угрозе взрыва на место выехали сотрудники оперативных служб и кинолог. "Вокзал не эвакуирован, работает в штатном режиме", − уточнили представители РЖД.

Также неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском следственном изоляторе временного содержания №5 на Выборгской улице. Кроме того, угроза взрыва поступила и в пожарно-спасательную часть на улице Фруктовая.

Во вторник, 19 февраля, в столичную полицию поступил целый ряд анонимных звонков о "минировании". Телефонные "террористы" сообщили об угрозе взрыва в нескольких крупных ТЦ, включая "Савеловский", "Метрополис", "Капитолий", "Парус" и "Щуку".

Неизвестные также "заминировали" Казанский вокзал, гостиницу "Космос" и Останкинскую телебашню. Правоохранители провели проверку на территории Казанского вокзала и информация о "минировании" не подтвердилась.

По Москве прошла очередная волна ложных сообщений о минировании

происшествия безопасность

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