Неизвестный сообщил об угрозе взрывов в нескольких столичных ТЦ

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательных центрах "Парус", расположенном в Тимирязевском районе столицы, и "Капитолий" на Шереметьевской улице, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, поступило сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуируют. К зданиям направлены экстренные службы, проводится проверка. Ожидается приезд саперов.
Эвакуацию проводят и в торговом центре "Савеловский". На место также выехали экстренные службы.
Ранее в полицию поступили сообщения об угрозе взрывов в ТЦ на Земляном Валу и на подземной парковке в "Зарядье". По каждому из адресов выехали правоохранители, которые приступили к проверке информации, однако она не подтвердилась.
В феврале город охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, ни разу угроза не подтвердилась.
Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали правоохранителям в течение недели, использовался одинаковый текст.
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