ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о "минировании"

После анонимного сообщения о "минировании" началась проверка помещений торгово-развлекательного центра на юге Москвы.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "Каширская Плаза".
Накануне днем, 16 января, в Москве из торгового центра "Капитолий" эвакуировали около 300 человек после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Аналогичные сообщения о "минировании" поступали также в адрес торгового центра "Атриум" и в ТЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице.
В феврале город охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, ни разу угроза не подтвердилась.
Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали правоохранителям в течение недели, использовался одинаковый текст.
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