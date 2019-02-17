ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о "минировании"

Фото: www.kashirskayaplaza.com

После анонимного сообщения о "минировании" началась проверка помещений торгово-развлекательного центра на юге Москвы.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "Каширская Плаза".

Накануне днем, 16 января, в Москве из торгового центра "Капитолий" эвакуировали около 300 человек после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Аналогичные сообщения о "минировании" поступали также в адрес торгового центра "Атриум" и в ТЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице.

В феврале город охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, ни разу угроза не подтвердилась.

Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали правоохранителям в течение недели, использовался одинаковый текст.