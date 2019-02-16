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11:48 (обновлено 16.02.2019 13:19)

Полиция проверяет ТЦ в столице после сообщения о "минировании"

происшествия

11:48

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Фото: vk.com/ArtyomFedotov

В Москве из торгового центра "Капитолий" эвакуировали около 300 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Людей эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ "Капитолий" на Варшавском шоссе", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, все помещения торгового центра проверят кинологи.

По данным источника ТАСС, правоохранительные органы проверяют здание торгового центра "Капитолий" на улице Миклухо-Маклая. Из здания эвакуировали около 700 человек.

Также правоохранители проводят проверку в ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в четвертом ТЦ "Капитолий", который находится на Правобережной улице.

Аналогичное сообщение с угрозой взрыва, по информации собеседника агентства, поступило также в адрес торгового центра "Атриум", который находится по адресу: Земляной Вал, дом 33.

Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило и в ТЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице.

Посетителей нескольких торговых центров эвакуируют в Москве

происшествия

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