Угрозы взрывов в ТЦ "Атриум" и парке "Зарядье" не подтвердились

Фото: vk.com/tepliy_stan_online

Специалисты не нашли следов взрывчатки в ТЦ "Атриум" и парке "Зарядье". Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщения о "минировании" объектов оказались ложными.

19 февраля территорию парка и торгового центра проверили кинологи и работники экстренных служб. Они не обнаружили никаких опасных предметов.

Ранее в полицию поступили сообщения об угрозе взрывов в ТЦ на Земляном Валу и на подземной парковке в "Зарядье". По каждому из адресов выехали правоохранители, которые приступили к проверке информации.

Отмечается, что за последнюю неделю "Атриум" несколько раз становился объектом "минирования" анонимов. А в начале недели похожие сигналы привели к проверке сразу нескольких ТЦ на севере столицы.