Аноним "заминировал" ТЦ "Атриум" и парковку парка "Зарядье"

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Утром 19 февраля в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в столичном ТЦ "Атриум". Информацию сейчас проверяют, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В торговом центре на улице Земляной вал сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Сведений об эвакуации посетителей ТЦ у источника нет.

Отмечается, что за последнюю неделю сообщения о возможном минировании "Атриума" поступали неоднократно. "Это уже четвертый или пятый случай", – уточнил источник.

Как уточняет ТАСС, в полицию поступил еще один сигнал об угрозе взрыва. На сей раз объектом возможного минирования стала подземная парковка парка "Зарядье". В настоящее время территорию обследуют кинологи.

Накануне кинологи и полицейские проверяли несколько ТЦ на Кронштадском бульваре и улице Генерала Берзарина после звонков анонима, сообщившего, что в зданиях находится взрывчатка.

В начале февраля за один день в Москве были эвакуированы посетители нескольких ТЦ и административных зданий. Как выяснилось позже, звонки о "минировании" поступали с Украины.