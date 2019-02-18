Несколько ТЦ "заминированы" на севере Москвы

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Полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб выехали к торговым центрам на Кронштадском бульваре и улице Генерала Берзарина, чтобы проверить информацию об угрозах взрывов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

О том, что в нескольких ТЦ заложены бомбы, стражам порядка сообщил неизвестный. По действующему порядку полицейские обязаны проверять все подобные звонки анонимов.

За последние недели неизвестные несколько раз сообщали о минировании торговых центров и других объектов. Однако каждый раз сведения не подтверждались. Последний случай произошел 15 февраля, когда аноним "заминировал" два бизнес-центра в Москве. В итоге были эвакуированы около одной тысячи человек.