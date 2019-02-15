Два бизнес-центра в Москве проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва

Из двух бизнес-центров в столице из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали около 1 тысячи человек. По информации "Интерфакса", речь идет об административных зданиях в Гамсоновском переулке и на улице Станиславского.
Ранее сообщалось, что на электронную почту правоохранителей пришло письмо о якобы минировании "Фабрики Станиславского", в связи с чем людей начали выводить на улицу. Обстоятельства происшествия выясняют.
13 февраля в правоохранительные органы поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на Киевском вокзале. Специалисты проверили здание вокзала, угроза взрыва не подтвердилась.
В начале февраля в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
Сообщения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с территории Украины. По российским законам телефонным "провокаторам" грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо реальный тюремный срок до пяти лет.
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