Угроза взрыва на Киевском вокзале не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".
"На Киевском вокзале завершены проверочные мероприятия, угроза взрыва не подтвердилась. Эвакуация Киевского вокзала завершена в 18:25", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Также отмечается, что все вокзальные комплексы столицы работают в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в правоохранительные органы поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на Киевском вокзале и в двух СИЗО №4 ("Медведь") и №5 ("Водник"). Кроме того, кинологи с собаками были направлены с проверкой на Ярославский и Курские вокзалы после анонимного звонка о "минировании".
В феврале город охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, ни разу угроза не подтвердилась.
Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали правоохранителям в течение недели, использовался одинаковый текст.
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