Столичные вокзалы и СИЗО проверяют после звонка о "минировании"

Ярославский и Курские вокзалы проверяют после анонимного звонка о "минировании", сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Туда направились сотрудники МВД и МЧС. Здания вокзалов проверят кинологи с собаками.

Также, по данным Агентства "Москва", поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на Киевском вокзале и в двух СИЗО №4 ("Медведь") и №5 ("Водник"). Подробности уточняются.