Угроза взрыва в бизнес-центре в Москве не подтвердилась

Угроза взрыва в бизнес-центре в Таганском районе Москвы не подтвердилась. В целях безопасности из помещений центра были эвакуированы порядка 100 человек.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, после того, как на электронную почту бизнес-центра "Фабрика Станиславского" пришло сообщение о том, что это учреждение заминировано, на место оперативно прибыли специалисты МЧС и МВД. Территория БЦ была обследована кинологами, которые не обнаружили взрывное устройство.
Утром 15 февраля из двух бизнес-центров в столице из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали около 1 тысячи человек.
Всего с начала февраля в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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