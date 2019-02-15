Угроза взрыва в бизнес-центре в Москве не подтвердилась

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Угроза взрыва в бизнес-центре в Таганском районе Москвы не подтвердилась. В целях безопасности из помещений центра были эвакуированы порядка 100 человек.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, после того, как на электронную почту бизнес-центра "Фабрика Станиславского" пришло сообщение о том, что это учреждение заминировано, на место оперативно прибыли специалисты МЧС и МВД. Территория БЦ была обследована кинологами, которые не обнаружили взрывное устройство.

Утром 15 февраля из двух бизнес-центров в столице из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали около 1 тысячи человек.

Двумя днями ранее в правоохранительные органы поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на Киевском вокзале, которая также не подтвердилась.

Всего с начала февраля в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.