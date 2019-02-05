В Москве проверяют 16 зданий из-за сообщений о минировании

Шестнадцать общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.
Среди них 12 торговых центров, одна школа и три административных здания.
Кинологи проверяют здание Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Также полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в бизнес-центре "Саммит" на Тверской улице.
На месте ЧП работают оперативные службы города, сотрудники полиции, ожидается прибытие кинолога с собакой для проверки.
Агентство "Москва", в свою очередь, сообщает, что неизвестные по электронной почте прислали сообщения о бомбах, заложенных в нескольких зданиях. В частности, в гостиничном комплексе в Ставропольском проезде, доме 3, школе №2121 на улице Таганрогская, 22, школе №498 на улице Народная, 11/2, школе №1234 на улице Большая Молчановка, 26/28, а также в ТЦ "Кантемировский". По всем адресам направлены экстренные службы.
В январе в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Подобная ситуация была осенью 2017 года.
В Москве и Подмосковье в течение нескольких недель массово эвакуировали общественные здания после анонимных звонков о минировании. В конце сентября эвакуировали посетителей шести торговых центров в Москве и Химках.
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