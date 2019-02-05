Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:26

В Москве проверяют 16 зданий из-за сообщений о минировании

происшествия безопасность

11:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Шестнадцать общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.

Среди них 12 торговых центров, одна школа и три административных здания.

Кинологи проверяют здание Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Также полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в бизнес-центре "Саммит" на Тверской улице.

На месте ЧП работают оперативные службы города, сотрудники полиции, ожидается прибытие кинолога с собакой для проверки.

Агентство "Москва", в свою очередь, сообщает, что неизвестные по электронной почте прислали сообщения о бомбах, заложенных в нескольких зданиях. В частности, в гостиничном комплексе в Ставропольском проезде, доме 3, школе №2121 на улице Таганрогская, 22, школе №498 на улице Народная, 11/2, школе №1234 на улице Большая Молчановка, 26/28, а также в ТЦ "Кантемировский". По всем адресам направлены экстренные службы.

В январе в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Подобная ситуация была осенью 2017 года.

В Москве и Подмосковье в течение нескольких недель массово эвакуировали общественные здания после анонимных звонков о минировании. В конце сентября эвакуировали посетителей шести торговых центров в Москве и Химках.

происшествия безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика