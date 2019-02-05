Бизнес-центр "Саммит" в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в бизнес-центре "Саммит" на Тверской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Звонок от неизвестного о взрывном устройстве поступил в экстренные службы утром во вторник, 5 февраля. Посетителей и персонал бизнес-центра вывели на улицу.

На месте ЧП работают оперативные службы города, сотрудники полиции, ожидается прибытие кинолога с собакой для проверки.