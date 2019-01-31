Кинотеатры в Москве "заминировали" с Украины

Анонимные звонки о минировании девяти столичных кинотеатров поступают с Украины, сообщает РИА Новости. Проверки идут в кинотеатрах сети "Синема стар".

Ранее эвакуацию объявили в торговом центре "Рио" на Ленинском проспекте столицы. А незадолго до этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Ереван Плаза". Полицейские и кинологи начали проверять информацию, угроза минирования не подтвердилась.

В январе в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Подобная ситуация была осенью 2017 года. В Москве и Подмосковье в течение нескольких недель массово эвакуировали общественные здания после анонимных звонков о минировании. В конце сентября эвакуировали посетителей шести торговых центров в Москве и Химках. То же самое произошло в начале месяца в торгово-развлекательном центре "Город" на Рязанском проспекте.