Посетителей столичного ТЦ "Рио" эвакуировали

Эвакуацию объявили в торговом центре "Рио" на Ленинском проспекте столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сотрудников ТЦ.

В эти минуты людей выводят на улицу. Причина эвакуации неизвестна. Сроки эвакуации не уточняются.

Незадолго до этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Ереван Плаза". Полицейские и кинологи начали проверять информацию. Отмечалось, что среди "заминированных" объектов были "Европарк", торговый центр "Рио" и Российский технологический университет.

По данным агентства, угроза минирования в "Ереван Плаза" не подтвердилась.