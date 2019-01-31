Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Ереван Плаза"

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Неизвестный сообщил в полицию о минировании торгового центра "Ереван Плаза" в Москве, сообщает ТАСС.

Звонок поступил в первой половине дня. Информацию проверяют специалисты МЧС, сотрудники полиции, а также кинологи.

Отмечается, что за 10 минут в полицию Москвы сообщили об угрозах взрывов на нескольких объектах города. Среди "заминированных" объектов, кроме "Ереван Плазы", "Европарк", торговый центр "РИО", а также Российский технологический университет.

30 января в нескольких регионах России массово эвакуировали десятки зданий после сообщений о минировании. Анонимные сигналы затронули Великий Новгород, Астрахань, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск и другие города.