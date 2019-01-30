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13:08

В нескольких регионах России эвакуировали людей из-за сообщений о бомбах

происшествия

13:08

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В нескольких регионах России 30 января массово эвакуировали десятки зданий после сообщений о минировании. Анонимные сигналы затронули Великий Новгород, Астрахань, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск и другие города, сообщает РБК.

В Великом Новгороде пришлось отменить занятия в школах и отпустить детей домой. Также анонимный звонок поступил в областную клиническую больницу – там провели эвакуацию, но сейчас медучреждение работает в штатном режиме.

В Петрозаводске эвакуировали администрацию города, в Мурманске сообщения с угрозами минирования поступили на электронную почту несколько объектов.

В Астрахани после электронных писем массово эвакуировали около 10 образовательных учреждений, в Калуге – здание городской управы и Дом правительства, в Брянске – нескольких школ, городскую администрацию и торговый центр.

В конце января сразу четыре больницы в Новосибирске были эвакуированы после сообщений о минировании.

Осенью 2017 года в Москве и Подмосковье в течение нескольких недель массово эвакуировали общественные здания после анонимных звонков о минировании. Так, в конце сентября эвакуировали посетителей шести торговых центров в Москве и Химках. То же самое произошло в начале месяца в торгово-развлекательном центре "Город" на Рязанском проспекте.

происшествия

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