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07:55

Четыре больницы Новосибирска эвакуировали из-за угрозы минирования

происшествия

07:55

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Сразу четыре больницы в Новосибирске были эвакуированы после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на регионального министра здравоохранения Константина Хальзова.

О мероприятиях по эвакуации глава ведомства рассказал на оперативном совещании областного правительства. По его словам, информация о минировании поступила к 09:00 (05:00 по московскому времени).

По данным источника в правоохранительных органах, людей выводят не только из медицинских учреждений. Экстренные эвакуации также в школах, бизнес-центрах и административных зданиях города. проходят не только в поликлиниках, но и образовательных учреждениях, бизнес-центрах Новосибирска.

"По всем фактам работают оперативные службы, проводится проверка", – цитирует "Интерфакс" слова одного из осведомленных источников.

происшествия

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