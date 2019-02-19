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18:48

Полиция не нашла взрывное устройство на Казанском вокзале

происшествия

18:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские осмотрели территорию Казанского вокзала, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

Ранее в дирекции сообщили, что в полицию поступила информация об угрозе взрыва на вокзале. На место прибыли сотрудники силовых ведомств для осмотра территории. Проверка не повлияла на работу Казанского вокзала.

19 февраля в столичную полицию поступила волна звонков о "минировании". Телефонные "террористы" заминировали порядка десяти торговых центров, в том числе "Савеловский", "Метрополис", "Капитолий", "Парус" и "Щука".

Кроме того, полицейские искали взрывные устройства в Останкинской телебашне, ГЭС-1 на Раушской набережной, отделении банка "Русский стандарт" и подземной парковке парка "Зарядье".

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происшествия

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