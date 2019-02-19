Медколледж №2 разместил часть постояльцев "Космоса" после угрозы взрыва

Часть постояльцев гостиницы "Космос" разместили в здании Медицинского колледжа №2 после звонка о "минировании". Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании Сosmos Group, которая управляет отелем.
По данным Сosmos Group, сейчас в гостинице проживают примерно 1,7 тысячи человек. "У нас есть договоренность с медицинским колледжем №2, и эвакуированные гости могут там разместиться", − уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что количество анонимных ложных звонков о "минировании" в последнее время выросло. Руководство отеля должно следовать нормам безопасности, даже учитывая, что информация об угрозе взрыва, скорее всего, не подтвердится, добавили представители Сosmos Group. "Сейчас группа оперативного реагирования проверяет гостиницу", − сообщили в пресс-службе.
19 февраля волна анонимных звонков о "минировании" привела к эвакуации более пяти тысяч человек в столице. Неизвестные сообщили о "минировании" около десяти торговых центров, Казанского вокзала, гостиницы "Космос", ВДНХ и Останкинской телебашни.
Ранее в полицию также поступила информация о "минировании" ТЦ "Атриум" и подземной парковки в "Зарядье". Эти звонки оказались ложными.
В Казанский вокзал и телецентр "Останкино" поступили сообщения об угрозе взрывов
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