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17:53

Медколледж №2 разместил часть постояльцев "Космоса" после угрозы взрыва

происшествия безопасность

17:53

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Фото: vk.com/id10932943

Часть постояльцев гостиницы "Космос" разместили в здании Медицинского колледжа №2 после звонка о "минировании". Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании Сosmos Group, которая управляет отелем.

По данным Сosmos Group, сейчас в гостинице проживают примерно 1,7 тысячи человек. "У нас есть договоренность с медицинским колледжем №2, и эвакуированные гости могут там разместиться", − уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что количество анонимных ложных звонков о "минировании" в последнее время выросло. Руководство отеля должно следовать нормам безопасности, даже учитывая, что информация об угрозе взрыва, скорее всего, не подтвердится, добавили представители Сosmos Group. "Сейчас группа оперативного реагирования проверяет гостиницу", − сообщили в пресс-службе.

19 февраля волна анонимных звонков о "минировании" привела к эвакуации более пяти тысяч человек в столице. Неизвестные сообщили о "минировании" около десяти торговых центров, Казанского вокзала, гостиницы "Космос", ВДНХ и Останкинской телебашни.

Ранее в полицию также поступила информация о "минировании" ТЦ "Атриум" и подземной парковки в "Зарядье". Эти звонки оказались ложными.

В Казанский вокзал и телецентр "Останкино" поступили сообщения об угрозе взрывов

происшествия безопасность

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