Среди "заминированных" объектов оказалась Останкинская телебашня

Волна звонков о "минировании", поступивших в столичную полицию 19 февраля, привела к эвакуации более пяти тысяч человек. Среди объектов, о которых сообщали анонимы, оказалась и Останкинская телебашня, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
По состоянию на 16:15, в столице "заминировано" порядка 10 ТЦ, а также Казанский вокзал, гостиница "Космос", ВДНХ и телебашня.
Источник уточнил, что менее часа назад стражи порядка получили сигнал об угрозе взрыва в ТЦ "Щука" и ГЭС-1 на Раушской набережной.
Сперва неизвестные сообщили о "минировании" торгового центра "Атриум" на Земляном Валу и подземной парковке парка "Зарядье". На оба адреса выехали сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками, однако сведения об угрозах не подтвердились.
После следующего подобного звонка полицейские отправились в отделение банка "Русский стандарт" на Свободном проспекте. Туда же выехали экстренные службы и саперы.
Затем анонимы указали на ТЦ "Парус", "Савеловский", "Метрополис" и "Капитолий". Всех посетителей и сотрудников центров вывели на улицу, а полицейские приступили к проверке информации. Помещения также обследовали сотрудники экстренных служб.
5 тысяч человек эвакуировали спасатели в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании"
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