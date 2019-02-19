Среди "заминированных" объектов оказалась Останкинская телебашня

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Волна звонков о "минировании", поступивших в столичную полицию 19 февраля, привела к эвакуации более пяти тысяч человек. Среди объектов, о которых сообщали анонимы, оказалась и Останкинская телебашня, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По состоянию на 16:15, в столице "заминировано" порядка 10 ТЦ, а также Казанский вокзал, гостиница "Космос", ВДНХ и телебашня.

Источник уточнил, что менее часа назад стражи порядка получили сигнал об угрозе взрыва в ТЦ "Щука" и ГЭС-1 на Раушской набережной.

Сперва неизвестные сообщили о "минировании" торгового центра "Атриум" на Земляном Валу и подземной парковке парка "Зарядье". На оба адреса выехали сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками, однако сведения об угрозах не подтвердились.

После следующего подобного звонка полицейские отправились в отделение банка "Русский стандарт" на Свободном проспекте. Туда же выехали экстренные службы и саперы.

Затем анонимы указали на ТЦ "Парус", "Савеловский", "Метрополис" и "Капитолий". Всех посетителей и сотрудников центров вывели на улицу, а полицейские приступили к проверке информации. Помещения также обследовали сотрудники экстренных служб.

