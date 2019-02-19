Неизвестный сообщил о "минировании" банка в Москве

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Неизвестный заявил о заложенной взрывчатке в отделении банка "Русский стандарт" на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

В здании, которое находится по адресу Свободный проспект, дом 20А, якобы заложено взрывное устройство. Началась проверка. К офису направлены экстренные службы, ожидается приезд сапера.

Ранее в полицию поступали сведения об угрозе взрывов в ТЦ на Земляном Валу и на подземной парковке в "Зарядье". По каждому из адресов выехали правоохранители, которые приступили к проверке. Специалисты не нашли там следов взрывчатки.

За последнюю неделю "Атриум" несколько раз становился объектом "минирования" анонимов. А в начале недели похожие сигналы стали причиной проверки сразу нескольких ТЦ на севере города.