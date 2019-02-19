Полицейские ищут бомбу на Казанском вокзале

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Московские полицейские проверяют Казанский вокзал в связи с поступившей информацией об угрозе взрыва. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент сотрудники полиции осматривают территорию вокзала, который работает в штатном режиме. Также в ближайшее время на место прибудут сотрудники силовых ведомств, которые проведут проверочные мероприятия.

В дирекции добавили, что правоохранители проверили два зала ожидания. Угроза взрыва не подтвердилась.

19 февраля в столичную полицию поступила волна звонков о "минировании". Телефонные "террористы" заминировали порядка десяти торговых центров, в том числе "Савеловский", "Метрополис", "Капитолий", "Парус" и "Щука".

Кроме того, полицейские искали взрывные устройства в Останкинской телебашне, ГЭС-1 на Раушской набережной, отделении банка "Русский стандарт" и подземной парковке парка "Зарядье".