Восемь торговых центров в Реутове и Балашихе проверяют после угроз о "минировании"

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Неизвестные сообщили о "минировании" восьми крупных торговых центров в Реутове и Балашихе Московской области. Там проводится эвакуация посетителей и персонала, сообщает РИА Новости.

В частности, проверка проводится в торговых центрах "Лента", "Реутовский" и "Шоколад" в Реутове. Еще пять ТЦ расположены в Балашихе.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва в трех жилых домах в поселке Островки Раменского района. Проверки там уже завершены, угрозы не подтвердились.

Также полиция проверила торговый центр "Крона" на Кронштадтском бульваре после сообщения об угрозе взрыва.

Новая волна анонимных звонков о "минировании" захлестнула столицу во вторник, 19 февраля. В этот день в полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, на Казанском и Ярославском вокзалах и Останкинской телебашне.