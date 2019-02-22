Неизвестный "заминировал" ТЦ "Крона" на севере Москвы

Фото: tckrona.ru

Полиция начала проверять торговый центр "Крона" на Кронштадтском бульваре после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В эти минуты здание обследуют стражи порядка, а также кинологи с собаками.

На этой неделе в Москве прошла очередная волна сообщений о "минировании" различных зданий. В итоге полицейским пришлось проверить десятки объектов и несколько раз провести массовую эвакуацию. Все поступившие угрозы оказались ложными.

Звонки анонимов затронули Ярославский и Казанский вокзалы, а также СИЗО № 5, Останкинскую телебашню, 10 ТЦ, парковки парка "Зарядье", гостиницы "Космос", ВДНХ, ГЭС-1, госпиталя ветеранов войн и отделения банка "Русский стандарт".

