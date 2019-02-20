Полиция не нашла взрывчатку в госпитале ветеранов войн в центре Москвы

Фото: gvv1.ru

Столичный госпиталь ветеранов войн на 2-й Дубровской улице проверили после сообщения о возможном "минировании". Специалисты не нашли в здании следов взрывчатки, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Помещение обследовали полицейские и кинологи. В результате угроза, о которой говорил аноним, не подтвердилась.

Днем ранее из-за аналогичных сообщений стражам порядка пришлось проверять московских 43 объекта. В итоге были эвакуированы более 33 тысяч человек.

Как показала проверка, звонки о минировании нескольких ТЦ, а также Ярославского, Курского и Казанского вокзалов, ВДНХ, гостиницы "Космос" и телебашни "Останкино", оказались ложными.

