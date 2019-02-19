Все сообщения об угрозах взрыва в Москве оказались ложными

К вечеру в правоохранительные органы также поступило сообщение о "минировании" по СИЗО №5 на Выборгской улице и звонок об угрозе взрыва в пожарно-спасательной части на улице Фруктовая.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонимные сообщения о "минировании" объектов Москве и других регионах в России – провокация. Он отметил, что спецслужбы выясняют, кто к ней причастен.
В начале февраля прошла самая массовая волна сообщений об угрозах взрывов: полицейские получили более 600 анонимных электронных писем. Информация о якобы заложенной взрывчатке поступала целый день 8 февраля: с 10:00 до почти 19:00. Эвакуация была проведена в десятках школ и вузов, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Покинуть якобы "заминированные" здания были вынуждены около 165 тысяч человек. В итоге сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали около 700 объектов, ни одна из угроз не подтвердилась.
По Москве прошла очередная волна ложных сообщений о минировании
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