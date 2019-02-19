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21:15

Все сообщения об угрозах взрыва в Москве оказались ложными

происшествия

21:15

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Фото: vk.com/moscowtop1

Все сообщения об угрозах взрыва в Москве, поступившие во вторник в оперативные службы столицы, оказались ложными.

"Кинологи проверили все поступившие сообщения о минировании. Взрывных устройств в зданиях не обнаружено", – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

В общей сложности сообщения об угрозах взрыва поступили примерно в 30 объектов. Из зданий на время проверки пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек.

Очередная волна анонимных сообщений о минировании прошла в Москве. Звонки с угрозами посыпались в экстренные службы начиная с 15:00. Злоумышленники заявили, что бомбы якобы заложены в семи торговых центрах, а также на Ярославском, Курском и Казанском вокзалах. Там прошла срочная эвакуация. Кроме того, людей вывели с территории ВДНХ, из гостиницы "Космос" и телецентра "Останкино".

К вечеру в правоохранительные органы также поступило сообщение о "минировании" по СИЗО №5 на Выборгской улице и звонок об угрозе взрыва в пожарно-спасательной части на улице Фруктовая.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонимные сообщения о "минировании" объектов Москве и других регионах в России – провокация. Он отметил, что спецслужбы выясняют, кто к ней причастен.

В начале февраля прошла самая массовая волна сообщений об угрозах взрывов: полицейские получили более 600 анонимных электронных писем. Информация о якобы заложенной взрывчатке поступала целый день 8 февраля: с 10:00 до почти 19:00. Эвакуация была проведена в десятках школ и вузов, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Покинуть якобы "заминированные" здания были вынуждены около 165 тысяч человек. В итоге сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали около 700 объектов, ни одна из угроз не подтвердилась.

По Москве прошла очередная волна ложных сообщений о минировании

происшествия

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