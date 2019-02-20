Неизвестный сообщил о взрывчатке в госпитале для ветеранов в центре Москвы

Неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в госпитале для ветеранов № 1 в Таганском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Здание госпиталя находится по адресу: улица 2-я Дубровская, дом 13. Проводится проверка, в здании работают полицейские и кинологи.

19 февраля в Москве прошла очередная волна анонимных сообщений о минировании. Звонки с угрозами в экстренные службы начались в 15:00.

Злоумышленники заявили о бомбах в семи ТЦ, а также на Ярославском, Курском и Казанском вокзалах. Там прошла срочная эвакуация. Кроме того, людей вывели с территории ВДНХ, из гостиницы "Космос" и телецентра "Останкино".

К вечеру в правоохранительные органы также поступило сообщение о "минировании" в СИЗО №5 на Выборгской улице и звонок об угрозе взрыва в пожарно-спасательной части на улице Фруктовая. Все сообщения оказались ложными.

В начале февраля прошла самая массовая волна сообщений об угрозах взрывов: полицейские получили более 600 анонимных электронных писем. Информация о якобы заложенных взрывчатках поступала целый день 8 февраля.

Эвакуацию провели в десятках школ и вузов, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Покинуть якобы "заминированные" здания были вынуждены около 165 тысяч человек. Было проверено около 700 объектов, ни одна из угроз не подтвердилась.