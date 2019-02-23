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16:57 (обновлено 23.02.2019 17:02)

Медучреждение на севере Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

происшествия

16:57

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Медицинское учреждение в столице эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Здание амбулаторного центра проверяют по адресу: Чапаевский переулок, 62. На месте работают представители правоохранительных органов и другие оперативные службы.

22 февраля в Москве "заминировали" свыше 700 отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Злоумышленники также заявляли об угрозах взрыва в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах.

Для проверки этой информации было привлечено более тысячи сотрудников полиции и 274 машины. Из-за сообщений о "минировании" эвакуировали 4435 человек. Ни по одному из адресов информация не подтвердилась.

На этой неделе в Москве прошла очередная волна сообщений о "минировании" различных зданий. В итоге полицейским пришлось проверить десятки объектов и несколько раз провести массовую эвакуацию. Звонки анонимов затронули Ярославский и Казанский вокзалы, а также СИЗО № 5, Останкинскую телебашню, 10 ТЦ, парковки парка "Зарядье", гостиницу "Космос", ВДНХ, ГЭС-1, госпиталь ветеранов войн и отделение банка "Русский стандарт".

происшествия

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