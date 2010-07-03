Комплекс "Москва-Сити" проверяют из-за угрозы взрыва

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Территорию торгово-развлекательного и делового комплекса "Москва-Сити" проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в "Москва-Сити". Сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, выехали на территорию комплекса для проверки данной информации", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. На место происшествия выехали кинологи.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.