Угроза взрыва на "Даниловской мануфактуре" не подтвердилась

Специалисты обследовали бизнес-центр "Даниловская мануфактура" и не обнаружили опасные предметы. Угроза взрыва не подтвердилась. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб Москвы.

Ранее стало известно о "минировании" "Даниловской мануфактуры". Информация о заложенном взрывном устройстве поступила в электронном письме. Это второй случай минирования бизнес-центра за последние две недели.

Вторая масштабная волна "минирований" началась в России в феврале текущего года. Специалисты проверяли железнодорожные вокзалы, учебные заведения, торговые и бизнес-центры, а также другие объекты инфраструктуры города. Все вызовы оказались ложными.

Предыдущая волна "минирований" прошла в стране осенью 2017 года. Ущерб от действий преступников оценили в 150 миллионов рублей. Впоследствии было возбуждено порядка 170 уголовных дел. "Террористов" найти не удалось.

