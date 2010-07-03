Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на севере Москвы

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В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в жилом доме на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идет о доме №30, корпус 1 по Дмитровскому шоссе. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, информация об эвакуации уточняется.

Ранее из-за угрозы взрыва эвакуировали более 80 человек из бизнес-центра "Фабрика Станиславского". Сообщение о взрывном устройстве пришло по электронной почте.