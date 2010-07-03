Школу на юго-западе Москвы проверяют после звонка о "минировании"

Школу на юго-западе столицы проверяют после анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"Проводится проверка в школе № 1103 на Литовском бульваре", – уточнил собеседник агентства. По его словам, специалисты обследуют все помещения школы.
Волна звонков и сообщений о "минировании" прокатилась по России начиная с января 2019 года. Она затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. В феврале в правоохранительные органы начали поступать звонки об угрозе взрывов в столице и Подмосковье. Пришлось эвакуировать школы, вузы, торговые и бизнес-центры, суды и больницы. Все угрозы оказались ложными.
В частности, накануне более 200 человек эвакуировали из ТЦ "Выходной" и школы №9 в подмосковных Люберцах. Неизвестный сообщил об их "минировании", но в ходе проверки эта информация не подтвердилась.
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