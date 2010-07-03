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11:58

Школу и ТЦ в Люберцах эвакуировали после звонка о "минировании"

происшествия

11:58

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 200 человек эвакуировали из торгового центра "Выходной" и школы №9 в подмосковных Люберцах после звонка о "минировании". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в экстренные службы позвонил неизвестный. Он заявил, что ТЦ "Выходной" и школа №9 на Комсомольской улице "заминированы".

Накануне после аналогичного сообщения кинологи проверили бизнес-центр "Фабрика Станиславского" в центре столицы. Несколькими днями ранее из-за анонимного звонка несколько сотен человек пришлось эвакуировать из ЦУМа. В обоих случаях информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Анонимные звонки о "минировании" различных объектов в столице и Подмосковье начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах, вузах, в торговых и бизнес-центрах, зданиях судов и больницах. Все угрозы оказались ложными.

происшествия

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