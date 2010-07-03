Из ЦУМа эвакуировали сотни человек из-за угрозы взрыва

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Оперативные службы проверяют Центральный универмаг (ЦУМ) в Москве. В магазин поступило сообщение об угрозе взрыва.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Уточняется, что из ЦУМа эвакуировали более 200 человек. В магазин прибыли кинологи для обследования территории.