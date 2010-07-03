Столичный БЦ проверяют после звонка о "минировании"

Полиция начала проверку бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в центре столицы после анонимного сообщения с угрозой минирования, передает РИА Новости.

Как пояснил представитель экстренных служб города, угроза взрыва поступила по адресу: улица Станиславского, дом 21. Людей пока не эвакуируют.

На этой неделе уже поступала информация о минировании этого БЦ, а также о минировании ЦУМ. Из ЦУМа эвакуировали более 200 человек, в магазин приехали кинологи. Сведения об угрозе оказались ложными.

Появлялись также данные об эвакуации съемочного павильона ВГТРК из-за якобы заложенной в доме № 21 на улице Правды бомбы. Правоохранители получили анонимное сообщение о "минировании" здания телецентра на Шаболовке.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов столичном регионе начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" пришлась на осень 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций достиг 150 миллионов рублей. Виновники инцидентов не установлены.