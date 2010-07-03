Съемочный павильон ВГТРК на улице Правды эвакуировали

Фото: портал Москва 24/Валерий Андреев

В Москве эвакуировали съемочный павильон ВГТРК, сообщили очевидцы порталу Москва 24. По предварительным данным, в полицию поступила информация о бомбе, якобы заложенной в доме № 21 на улице Правды.

Правоохранительные органы также получили анонимное сообщение о "минировании" здания телецентра на Шаболовке. Кинологи провели проверку и подтвердили, что угроза была ложной. Об этом рассказал Интерфаксу пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

Ранее экстренные службы проверяли информацию о "минировании" торгового дома ЦУМ и бизнес-центра "Фабрика Станиславского". Из ЦУМа эвакуировали более 200 человек. Оба сообщения не подтвердились.