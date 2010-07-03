Сообщение о "минировании" ЦУМа в Москве оказалось ложным

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сообщения о минировании торгового дома ЦУМ и бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в Москве оказались ложными.

"Завершили ЦУМ и "Станиславского". Чисто", – сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Помещения бизнес-центра на улице Станиславского и торгового дома на Петровке проверяли после анонимного звонка.

Уточнялось, что из ЦУМа эвакуировали более 200 человек. В магазин прибыли кинологи для обследования территории.

Новая волна звонков о "минировании" началась в России в январе. До этого череда ложных вызовов прошла осенью 2017 года.