Аноним "заминировал" бизнес-центр на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Сотни человек эвакуированы из бизнес-центра в 3-м Хорошевском проезде после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здание проверяют специалисты экстренных служб, среди которых кинолог с собакой.

За последние недели столичные ТЦ, школы, больницы и другие объекты были эвакуированы из-за звонков о "минировании". Однако каждый раз проверка показывала, что никакой взрывчатки в зданиях нет.

Волна эвакуации захватила БЦ "Даниловская мануфактура", ТРЦ "Райкин Плаза", БЦ "Фабрика Станиславского", Мосгорсуд и другие помещения.

