Около 100 человек эвакуировали из ресторана в центре Москвы

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Возгорание произошло в ресторане в Мещанском районе столицы. Из здания эвакуировали порядка 100 человек, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу: Рождественский бульвар, дом 1. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу уточнили, что там случилась вспышка жировых отложений.

Последствия происшествия устранили работники заведения, помощь пожарных не понадобилась.