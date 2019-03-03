Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из ТРЦ "Райкин Плаза"

Посетителей московского ТРЦ эвакуировали из-за задымления

Более полторы тысячи человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Райкин Плаза" в столичном районе Марьина Роща. Об этом "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах.

На месте работали представители экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.

По информации РИА Новости, произошло короткое замыкание в электрощитовой. Площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра. В МЧС отметили, что в ТРЦ сработала звуковая пожарная сигнализация, но задымления по факту не было.