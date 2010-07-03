Посетителей "Меги" в Химках эвакуировали

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В торговом комплексе "Мега" в Химках произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб области.

Всего из здания эвакуировали 1,1 тысячи человек. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Москве неизвестный сообщил о "минировании" главного корпуса МГУ. Также в столице проверяли бизнес-центры "Фабрика Станиславского" и "Даниловская мануфактура".