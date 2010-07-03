Эвакуация ТЦ "Мега Белая Дача" в столице попала на видео

Посетителей и сотрудников торгового центра в Котельниках эвакуировали

Посетителей и сотрудников торгового центра "Мега Белая Дача" в Котельниках эвакуировали вечером в субботу, 17 марта, сообщает телеканала Москва 24.

По словам очевидцев, после сообщения по громкой связи началась паника. Люди побежали к выходам. Эвакуация осложнялась огромной площадью центра – более 300 тысяч квадратных метров.

Водители рассказали, что долго не могли выехать с парковки. Дороги вокруг ТЦ перекрыли, образовались пробки.

Что стало причиной эвакуации, не уточняется. Некоторые посетители рассказали, что почувствовали запах гари, но задымления не видели. Другие связывают происшедшее с сообщением о минировании.

На прошлой неделе в этом торговом центре уже проводилась эвакуация. По некоторым данным, тогда людям пришлось покинуть помещение из-за технического сбоя в системе оповещения.