Песков назвал массовое лжеминирование провокацией

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Анонимные сообщения о минировании объектов в России являются провокацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это провокация, что это провокационные действия. Я не буду говорить, откуда они могут происходить", – цитирует РИА Новости Пескова, который выступил на форуме "Медиадень". Представитель Кремля также добавил, что спецслужбы выясняют источник этих сообщений.

Он также добавил, что "это тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам".

Ранее сообщалось, что накануне в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Сообщения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с территории Украины. По российским законам телефонным "провокаторам" грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо реальный тюремный срок до пяти лет.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По сведениям ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.